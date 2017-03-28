Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 28 марта 2017 года, 10:24

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Сбербанк продал украинскую "дочку"

28 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Российский банк Сбербанк объявляет о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина). Об этом сообщается на сайте банка.

"Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО "СБЕРБАНК" (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. В Консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания", - говорится в сообщении.

Соответствующий юридически обязывающий договор подписан 27 марта. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

"ПАО "Сбербанк" (Украина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития", - сообщается на сайте банка.

Также отмечается, что ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО Сбербанк по российским стандартам бухгалтерского учета. В то же время на уровне консолидированной отчетности Группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности не будет материальным.

12 марта в разных областях Украины активисты залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной, а 14 марта в Киеве замуровали одно из отделений этого банка.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    Antika
    aequo
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Человек года – 2016» Вектор будущего

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом