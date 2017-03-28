Сегодня 28 марта 2017 года, 10:24

Сбербанк продал украинскую "дочку"

Российский банк Сбербанк объявляет о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО "Сбербанк" (Украина). Об этом сообщается на сайте банка.

"Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО "СБЕРБАНК" (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. В Консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания", - говорится в сообщении.

Соответствующий юридически обязывающий договор подписан 27 марта. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

"ПАО "Сбербанк" (Украина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития", - сообщается на сайте банка.

Также отмечается, что ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО Сбербанк по российским стандартам бухгалтерского учета. В то же время на уровне консолидированной отчетности Группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности не будет материальным.

12 марта в разных областях Украины активисты залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной, а 14 марта в Киеве замуровали одно из отделений этого банка.