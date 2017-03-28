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Вступил в силу безвизовый режим между Грузией и ЕС

28 марта 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Сегодня, 28 марта, вступил в силу безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом.

Как сообщает Rustavi 2, утром во вторник отмечая исторический характер события первую безвизовую поездку начал премьер-министр Гиорги Квирикашвили.

Вместе с группой студентов, преподавателей, журналистов и членов правительства он вылетел из аэропорта Тбилиси до Афин.

"Это исторический день. Сегодня для наших граждан наконец открыты безвизовые путешествия в шенгенские страны, страны ЕС. Это большое достижение и очень хорошая возможность для граждан познакомиться с ЕС, лучше понять его ценности", - сказал Квирикашвили.

После Афин делегация главы грузинского правительства прибудет в Брюссель.

Как отмечает Грузия Online, министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили в связи с вступлением в силу безвизового режима с ЕС, издал приказ, которым поручил служащим всех пограничных КПП проводить детальное собеседование с гражданами, которые выезжают из Грузии в страны Шенгенской зоны. Пограничники будут консультировать граждан и проверять их документы на соответствие требованиям Шенгенской зоны.

Граждане Грузии теперь имеют право на въезд в Шенгенскую зону сроком до 90 дней при наличии биометрического паспорта.

Напомним, Совет ЕС 27 февраля окончательно утвердил безвизовый режим для граждан Грузии.

1 марта в Брюсселе состоялась церемония подписания решения об отмене Европейским Союзом виз для граждан Грузии.

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