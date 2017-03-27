Об этом сообщила судья-спикер Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины Галина Каныгина в ходе очередного брифинга, состоявшегося 27 марта с.г. в ВСУ.
По ее словам в деле № 5-364кс16 постановление, по которому ВСУ было принято 16 марта с.г., заявители просили отменить постановление Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел на основании неодинакового применения кассационным судом положений статей 86, 246, 271, 290 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины. В частности, по мнению заявителя — защитника осужденных, решение кассационного суда, подтвердившего правильность решения апелляционного суда о признании допустимых доказательств полученных в ходе проведения первой контрольной закупки наркотических средств у осужденных, которая проводилась в рамках оперативно-розыскного дела, и до внесения ведомостей о преступлении в ЕРДР противоречит требованиям указанных норм УПК Украины.
По словам судьи-спикера в данном деле Судебная палата по уголовным делам ВСУ отменила решение кассационного суда и сделала правовой вывод, что доказательства, полученные в ходе оперативно-розыскных действий, до внесения ведомостей в ЕРДР, могут быть признаны допустимыми только в случае получения их с соблюдением норм Уголовного процессуального кодекса Украины.
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