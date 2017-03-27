Сегодня 27 марта 2017 года, 19:14

Президент инициировал создание рабочей группы для наработки изменений в закон о е-декларациях

Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями общественных организаций, на которой договорился о создании рабочей группы о внесении изменений в закон о е-декларировании. Об этом сообщается на сайте главы государтсва.

В силу того, что обязательства для заполнения электронных деклараций представителями общественных организаций появится только с 2018 года, по предложению Президента, стороны договорились создать рабочую группу с участием представителей общественных организаций, народных депутатов и представителей Администрации Президента с целью разработки согласованных изменений в этот закон.

П.Порошенко отметил поддержку инициатив неправительственных организаций в сфере борьбы с коррупцией. Он обратил внимание на недопустимость любого политического давления или ограничений деятельности неправительственных организаций на Украине.