Сегодня 27 марта 2017 года, 17:43

Украина продолжит борьбу за восстановление территориальной целостности и возмещение Россией убытков от агрессии, - МИД

Украина продолжит бороться за восстановление своей территориальной целостности, а также возмещение Россией убытков, причиненных агрессией. Об этом говорится в заявлении МИД по случаю третьей годовщины принятия Генассамблеей ООН резолюции о поддержке территориальной целостности Украины.

«Этим документом мировое сообщество подтвердило необходимость строгого соблюдения государствами своих обязательств по международному праву, а также свою приверженность суверенитету, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах. В резолюции Генассамблеи отмечается недопустимость признания каких-либо изменений статуса Автономной республики Крым и города Севастополя на основании незаконного референдума», - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что, несмотря на требование международного сообщества, РФ продолжает агрессивно нарушать устав ООН и принципы международного права.

«Признанием значительного ухудшения ситуации, сложившейся в сфере защиты прав человека в Крыму, стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2016 года резолюции "Положение с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополе (Украина)". Резолюцией фиксируются и осуждаются системные нарушения прав человека, которые осуществляются российскими оккупационными властями. Генеральная Ассамблея ООН, осуждая временную оккупацию Россией Крыма, требует от РФ выполнения всех своих обязательств как государства-оккупанта, в том числе путем прекращения нарушений прав человека в Крыму», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Украина в очередной раз требует от РФ прекратить оккупацию АРК и Севастополя, тем самым выполнив требования резолюций Генассамблеи ООН.

«Украина будет продолжать осуществлять все предусмотренные международным правом меры для противодействия агрессии со стороны РФ, облегчения положения граждан Украины на временно захваченной территории, восстановления своей территориальной целостности и возмещения причиненных российской стороной убытков», - говорится в заявлении.

Напоминаем, 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, признавшую незаконным референдум об отделении Крыма от Украины и присоединение полуострова к РФ. Резолюцию поддержали делегаты из 100 стран, против проголосовали 11 стран (Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве), еще 58 воздержались.