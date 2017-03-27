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В Минздраве рассказали, в каких аптеках и как можно получать бесплатные лекарства

27 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ
У аптек, принимающих участие в программе, будут такие обозначения У аптек, принимающих участие в программе, будут такие обозначения

В субботу, 1 апреля, стартует правительственная программа «Доступные лекарства». Программа предполагает, что граждане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой смогут получать нужные им лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Для полной или частичной компенсации стоимости лекарств аптекам выделено 500 млн грн.

Чтобы приобрести по такой программе лекарства, гражданин должен обратиться к врачу и получить правильно выписанный рецепт. В нем должно быть указано не торговое наименование, а международное непатентованное, то есть, действующее вещество. Со списком таких наименований можно ознакомиться на сайте Минздрава.

После получения рецепта нужно найти аптеку, которая участвует в программе «Доступные лекарства», и получить там препараты бесплатно либо с небольшой доплатой - если нужное лекарство дороже того, которое компенсирует государство.

Если в аптеке нет бесплатного лекарства, то Минздрав советует пациенту обратиться в другую аптеку или приобрести более дорогой препарат, доплатив разницу между его стоимостью и той суммой, которую компенсирует государство.

Однако тут речь идет не обо всех препаратах. Государство полностью компенсирует стоимость самого дешевого лекарственного средства, на которое подана заявка на участие в программе «Доступные лекарства». То есть, такой препарат пациент сможет получить бесплатно. Немного дороже препарат, цена на который не превышает предельную референтную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной ценой и розничной ценой выбранного препарата.

Лекарства, цена на которые превышает референтную цену в 5 соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии, не подпадают под программу возмещения. Пациенты могут их покупать в аптеках как и раньше, за свои собственные средства.

Аптеки на добровольных условиях подписывают договор с местными органами власти и становятся участниками программы.

Тем не менее, остается еще один открытый вопрос, без которого программа не сможет начать работу. Как сообщает Аптечная профессиональная ассоциация Украины, не решен вопрос с распорядителями бюджетных средств, с которыми аптеки должны заключать договоры на местах. До сих пор перечень данных субъектов не обнародован. А без договора ни одна из аптек не начнет отпускать лекарственные средства.

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