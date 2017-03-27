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Названы страны ЕС, которые уменьшили количество отказов в визах украинцам

27 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Страны ЕС в прошлом году в основном уменьшили показатель отказов украинцам в шенгенских визах. Так, согласно статистике Еврокомиссии, например, уровень отказов Бельгии, Германии и Нидерландов превышает 5%, однако все эти страны уменьшили показатели отказов и одновременно – нарастили долю многократных виз, то есть динамика – положительная (две последние страны даже вошли в число лидеров по динамике улучшения визовой практики на Украине).

Несмотря на то, что ряд стран, таких как Австрия, Италия, Испания, Финляндия имеют низкую долю мультивиз, все они уменьшили количество отказов.

Так Австрия отказывала лишь в 0,9% случаях, что является одним из самых низких показателей отказов в целом, а Италия, ранее известная своей жесткой визовой практикой, уменьшила количество отказов до 2%.

Однако меньше всего отказывали украинцам в прошлом году в посольстве Литвы – лишь 0,2% заявителей.

А вот Чехия и Франция существенно увеличили уровень отказов в визах для украинцев.

Уровень отказов в визах в Киеве достиг 7,4% заявителей. Вместе с консульством во Львове уровень отказов — 6,5%, что также является абсолютным рекордом среди шенгенских государств.

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