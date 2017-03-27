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Парламенту предлагают уполномочить Антитеррористический центр при СБУ вести учет заложников

27 марта 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховному Совету Украины предлагают принять законопроект №6321 о внесении изменений в некоторые законы по защите прав лиц, которые были захвачены в заложники. Об этом сообщает пресс-служба партии «Блок Петра Порошенко».

«Законодательство пока не предусмотрело специальных правовых норм, регламентирующих статус именно этой категории лиц и не предусмотрена возможность получения ими отдельных правовых гарантий, а также социальной помощи со стороны государства, несмотря на то, что в связи с необходимостью принятия мер по освобождению захваченных в заложники военнослужащих и их дальнейшей реабилитации, такие военнослужащие, а также члены их семей, особо нуждаются в денежной помощи», - подчеркивается в сообщении.

Так, законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 5 закона «О борьбе с терроризмом» положениями, которые уполномочивают Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины на осуществление учета заложников и выдачу подтверждающих документов об удержании лица в заложниках. Документ также предлагает ввести два вида одноразовой денежной помощи: - первый вид - это одноразовая денежная помощь членам семьи военнослужащего, который был захвачен в заложники; второй вид - это одноразовая денежная помощь военнослужащему при освобождении из плена.

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