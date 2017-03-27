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Сегодня 27 марта 2017 года, 16:12

OpenDataBot будет извещать о новых исполнительных производствах

Сервис мониторинга регистрационных данных OpenDataBot будет извещать о новых исполнительных производствах по контрагентам.

«Одним из индикаторов ухудшения финансового состояния контрагента – открытые исполнительные производства. Это означает, что судебные решения уже вступили в законную силу, а следовательно банковские счета должника и имущество могут быть арестованы», - рассказывает юрист Никита Подгайный.

Каждый месяц в Украине становятся банкротами 150 юридических лиц, а с каждой гривны должника после банкротства возвращается лишь 17 копеек.

«Обладая такой информацией, компания может выбрать лучшие условия для работы с контрагентом и не рисковать, поставляя товар без предварительной оплаты», – рассказывает основатель сервиса OpenDataBot Алексей Иванкин.

Для того, чтобы начать отслеживать новые исполнительные производства, достаточно добавить OpenDataBot в мессенджере и ввести название или код компании.