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Только один мобильный оператор выполнил рекомендации АМКУ по устранению нарушений, - Комитет

27 марта 2017 года Источник:mediasat.info

АМКУ продолжает рассмотрение дела по признакам нарушения мобильными операторами «Vodafone-Украина», lifecell и «Киевстар» законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации о посекундной тарификации звонков, которая фактически является поминутной.

Впрочем, в годовом отчете комитета уточняется, что «Vodafone-Украина» (ПрАО «МТС Украина») выполнил рекомендации АМКУ по устранению нарушений.

При этом операторы lifecell и «Киевстар» все еще продолжают информационную кампанию, которая вводит абонентов в заблуждение.

В частности, в сообщениях «Киевстар» говорится, что тарификация звонков посекундная. Однако затем добавляется, что тарификация звонков осуществляется в первую секунду каждой минуты разговора в размере указанной стоимости минуты. А секунды со второй по шестидесятую не тарифицируются, — уточняют в АМКУ.

В информационных сообщениях третьего по величине мобильного оператора lifecell также отмечается, что звонки тарифицируются посекундно. Далее lifecell добавляет, что тарификация осуществляется в первую секунду каждой минуты услуг, а за счёт стоимости первой секунды каждой минуты предоставляются следующие 59 секунд без дополнительной тарификации.

«У абонентов вышеуказанных операторов может сложиться впечатление, что при расчёте за исходящие звонки оплата производится непосредственно за использованные секунды разговора, что не соответствует действительности. Таким образом, в действиях сотовых операторов прослеживаются признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции», – говорится в отчёте.

В связи с этим в АМКУ будут вынуждены применить к lifecell и «Киевстар» санкции.

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