В Париже начался судебный процесс по иску «Ощадбанка» к «Сбербанку»

Сегодня, 27 марта, в Международном коммерческом арбитражном суде в Париже начались слушания по иску «Ощадбанка» к Российской Федерации. Как сообщают СМИ, они продлятся три дня.
По требованию клиентов слушания являются конфиденциальными. «Ощадбанк» требует от российского «Сбербанка» более 1 миллиарда долларов США за утраченное имущество в Крыму. В исковую сумму входит стоимость потери активов, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до принятия Трибуналом окончательного решения.
На предварительные слушания представители России не являлись.
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