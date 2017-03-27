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В Париже начался судебный процесс по иску «Ощадбанка» к «Сбербанку»

27 марта 2017 года Источник:strana.ua

Сегодня, 27 марта, в Международном коммерческом арбитражном суде в Париже начались слушания по иску «Ощадбанка» к Российской Федерации. Как сообщают СМИ, они продлятся три дня.

По требованию клиентов слушания являются конфиденциальными. «Ощадбанк» требует от российского «Сбербанка» более 1 миллиарда долларов США за утраченное имущество в Крыму. В исковую сумму входит стоимость потери активов, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до принятия Трибуналом окончательного решения.

На предварительные слушания представители России не являлись.

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