Сегодня 27 марта 2017 года, 16:12

В Париже начался судебный процесс по иску «Ощадбанка» к «Сбербанку»

Сегодня, 27 марта, в Международном коммерческом арбитражном суде в Париже начались слушания по иску «Ощадбанка» к Российской Федерации. Как сообщают СМИ, они продлятся три дня.

По требованию клиентов слушания являются конфиденциальными. «Ощадбанк» требует от российского «Сбербанка» более 1 миллиарда долларов США за утраченное имущество в Крыму. В исковую сумму входит стоимость потери активов, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до принятия Трибуналом окончательного решения.

На предварительные слушания представители России не являлись.