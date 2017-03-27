Сегодня 27 марта 2017 года, 16:12

Депутаты намерены усилить соцзащиту некоторых категорий граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Комитет Верховного Совета Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует парламенту принять за основу и в целом законопроект о внесении изменения в статью 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (относительно усиления социальной защиты некоторых категорий). Об этом сообщается на сайте парламента.

В законопроекте (№5594) предлагается в статью 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» внести изменения, согласно которым женам (мужьям), потерявших кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 1, с 1 января 2018 года предоставить право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца независимо от причинной связи смерти кормильцев с Чернобыльской катастрофой.

По заключению Комитета по вопросам бюджета, законопроект имеет влияние на показатели бюджета (увеличивая расходы государственного бюджета, в том числе для Пенсионного фонда Украины, начиная с 2018 года). В случае принятия соответствующего закона до 15 июля 2017 года он вводиться в действие не ранее 1 января 2018 года, как это предусмотрено законопроектом, а после 15 июля с.г. - не ранее 1 января 2019 года (или 1 января следующего за этим года в зависимости от времени принятия закона).

По заключению Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, в проекте не обнаружено коррупциогенных факторов - проект соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.