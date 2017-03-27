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НАПК отказалось полностью проверить е-декларацию главы СБУ

27 марта 2017 года Источник:Українські Новини

Национальное агентство отказалось начать полную проверку электронной декларации председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом говорится в решении НАПК от 23 марта.

Отмечается, что в информации, полученной агентством от физлиц и СМИ, содержатся утверждения о недостоверности сведений в декларации г-на Грицака без каких-либо объяснений. НАПК установило, что отсутствуют фактические данные, которые бы разрешили начать полную проверку.

Кроме того, агентство отказалось начать полную проверку декларации начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Олега Беха.

Как ранее сообщала «ЮП», НАПК начинает полную проверку деклараций четырех судей Высшего хозсуда по обращениям общественных организаций.

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