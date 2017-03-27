НАПК отказалось полностью проверить е-декларацию главы СБУ

Национальное агентство отказалось начать полную проверку электронной декларации председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом говорится в решении НАПК от 23 марта.
Отмечается, что в информации, полученной агентством от физлиц и СМИ, содержатся утверждения о недостоверности сведений в декларации г-на Грицака без каких-либо объяснений. НАПК установило, что отсутствуют фактические данные, которые бы разрешили начать полную проверку.
Кроме того, агентство отказалось начать полную проверку декларации начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Олега Беха.
Как ранее сообщала «ЮП», НАПК начинает полную проверку деклараций четырех судей Высшего хозсуда по обращениям общественных организаций.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Спортсмен года»
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: