В Нацгвардии проводят набор военных капелланов

В Нацгвардии проводят набор 44 военных капелланов. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 3-й годовщины Национальной гвардии.
Он напомнил, что в Национальной гвардии введен Институт военного духовенства.
«Уже осуществляется подбор священнослужителей для укомплектования 44 должностей капелланов в разных военных частях Национальной гвардии Украины», - сказал Президент.
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