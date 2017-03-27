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В Нацгвардии проводят набор военных капелланов

27 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

В Нацгвардии проводят набор 44 военных капелланов. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 3-й годовщины Национальной гвардии.

Он напомнил, что в Национальной гвардии введен Институт военного духовенства.

«Уже осуществляется подбор священнослужителей для укомплектования 44 должностей капелланов в разных военных частях Национальной гвардии Украины», - сказал Президент.

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