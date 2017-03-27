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Названы города, в которых с 25 марта появилась услуга «Брак за сутки»

27 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

С 25 марта расширился перечень населенных пунктов, где можно заключить брак за сутки и позволили селам присоединяться к пилотному проекту. Соответствующее распоряжение правительства №192-р от 22 марта 2017 года опубликовано в официальном издании «Урядовий курьер».

Действие пилотного проекта о быстрой регистрации брака распространили на Кривой Рог, Бахмут, Запорожье, Белую Церковь, Борисполь, Кропивницкий, Станицу Луганскую, Белгород-Днестровский, Полтаву, Кременчуг, Чугуев, Хмельницкий, Черкассы, Хотин и с. Каменица Ужгородского района Закарпатской области.

Отмечается, что в селах, поселках, городах (кроме городов областного значения) глава населенного пункта может обратиться в Минюст с инициативой внедрения проекта относительно быстрых браков. В случае введения брака за сутки в селе, поселке или маленьком городе исполнительный комитет населенного пункта удовлетворяет ходатайство об организации регистрации брака.

Напомним, ранее пилотный проект «брак за сутки» действовал в 20 населенных пунктах - Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровно, Житомире, Харькове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе и Чернигове.

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