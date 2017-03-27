С апреля ПФУ прекращает выплачивать пенсии через «дочки» российских госбанков

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля прекращает выплату пенсий украинским пенсионерам через дочерние структуры российских государственных банков на Украине.
Согласно сообщению, пенсионеры будут автоматически переведены на обслуживание в отделения «Укрпочты» по месту регистрации до момента, когда они выберут для обслуживания другой банк. Как говорится в сообщении на сайте ПФУ, решение связано с указом Президента Украины и решением СНБО от 15 марта, которыми, в частности, запрещено размещать госсредства (к ним относятся и пенсии) в дочерних структурах российских госбанков.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении дочерних банков российских государственных финучреждений на Украине, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.
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