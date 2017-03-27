Бундестаг утвердил изменения в закон о платном проезде по автобанам

Бундестаг в пятницу утвердил изменения к закону о дорожных сборах для легковых автомобилей на немецких дорогах, тем самым парламент ФРГ пошел на компромисс с соседними странами и Еврокомиссией, которые подали судебные иски из-за платного проезда по автобанам.
Как сообщает Deutsche Welle, теперь закон должен еще пройти через Бундесрат: подтверждение в палате федеральных земель является формальной процедурой, но обсуждение изменений может затянуть процесс вплоть до выборов 24 сентября и потребовать созыва согласительной комиссии.
Еврокомиссия и власти соседних с Германией государств усмотрели в дорожных сборах ущемление прав иностранцев. Несмотря на то, что плата за проезд по шоссейным дорогам и автобанам по закону взимается с любого водителя в Германии, другой закон предусматривает, что в случае немецких водителей сбор вычитается из суммы налога на автомобиль.
Закон, принятый в первом чтении еще в 2015 году, натолкнулся на противодействие Брюсселя, из-за которого ФРГ пошла навстречу Еврокомиссии, согласившись снизить для иностранцев тарифы за кратковременный проезд по автобанам, а также предусмотрев налоговые льготы для немецких владельцев самых экологичных машин.
Как ожидается, дорожный сбор должен приносить в казну Германии 500 млн евро в год.
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