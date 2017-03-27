Страны-члены ГУАМ подписали документы для создания ЗСТ

Делегации стран-членов ГУАМ подписали документы о внедрении зоны свободной торговли и о признании таможенных процедур перемещения товаров и транспортных средств через государственные границы.
В частности состоялась официальная церемония подписания «Протокола об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия сторон, которые договариваются о создании Зоны свободной торговли между государствами участниками ГУАМ от 20 июля 2012 года».
Также был подписан «Протокол между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о взаимном признании результатов отдельных таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, которые перемещаются через государственные границы государств-членов ГУАМ».
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