Сегодня 27 марта 2017 года, 13:10

Страны-члены ГУАМ подписали документы для создания ЗСТ

Делегации стран-членов ГУАМ подписали документы о внедрении зоны свободной торговли и о признании таможенных процедур перемещения товаров и транспортных средств через государственные границы.

В частности состоялась официальная церемония подписания «Протокола об утверждении порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия сторон, которые договариваются о создании Зоны свободной торговли между государствами участниками ГУАМ от 20 июля 2012 года».

Также был подписан «Протокол между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о взаимном признании результатов отдельных таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, которые перемещаются через государственные границы государств-членов ГУАМ».