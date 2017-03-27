Сегодня 27 марта 2017 года, 13:10

Президент не подпишет новый Трудовой кодекс без антидискриминационных поправок, - С.Цеголко

Президент Петр Порошенко не подпишет новый Трудовой кодекс без антидискриминационных поправок, которые были одним из требований для безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«Президент не допустит ревизии обязательств Украины, которые мы реализовали для получения безвизового режима. Решение парламентского комитета изъять из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационными», – говорится в заявлении.

«Петр Порошенко заверил наших партнеров по дипломатическим каналам, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Верховном Совете, ни тем более со стороны президента. Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства», – сообщил С.Цеголко.

Как известно, 5 ноября 2015 года Верховный Совет принял в первом чтении проект Трудового кодекса (№1658), но тогда депутаты не поддержали поправку о запрете дискриминации в трудовой сфере, озвученную Ириной Геращенко.

В частности, предлагалось зафиксировать, что в трудовой сфере запрещена дискриминация по расовым, политическим, религиозным признакам, а также на основании половой принадлежности, сексуальной ориентации, семейного или имущественного положения, в зависимости от участия в забастовках, подозрения на СПИД или его наличия.

Эта поправка была одним из ключевых требований касательно безвизового режима с Евросоюзом. Тогда Андрей Парубий заявил, что ее могут рассмотреть ко второму чтению.

15 марта 2017 года комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел на своем заседании проект Трудового кодекса и – голосами депутатов от БПП и НФ – рекомендовал его к окончательному принятию, хотя профсоюзы, работодатели и гражданские активисты протестуют против ряда положений.

Комитет проигнорировал 22 из 59 рекомендаций, данных в 2016 году Международной организацией труда для Украины. В частности, речь идет о требовании недопущения дискриминации женщин, несовершеннолетних; злоупотребления правами работодателей и т.п.

9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам окончательно утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в список третьих стран, гражданам которых отменены визовые требования. Уже 5 апреля Европейский парламент будет голосовать за это решение или против него.