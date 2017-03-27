Сегодня 27 марта 2017 года, 13:10

Премьер-министр рассчитывает на запуск свободной торговли между странами ГУАМ в этом году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на запуск зоны свободной торговли между странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) в 2017 году. Об этом он заявил на саммите ГУАМ, который начал свою работу сегодня в Киеве.

«Я бы хотел призвать министерства экономики наших стран быть более решительными, завершить и подписать все необходимые документы в ближайшее время - я имею в виду дополнительные протоколы, - и тогда мы сможем в 2017 году запустить полноценный механизм свободной торговли между странами», - сказал премьер.

По результатам заседания предполагается подписание документов делегациями Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова.

В рамках саммита стран-участниц главы правительств также примут участие в бизнес-форуме «ГУАМ - территория свободной торговли и транзита».