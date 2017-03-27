Спикер парламента подписал закон об обязательстве антикоррупционных активистов подавать е-декларации

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий подписал закон, который обязывает членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховного Совета. Отметим, что следующим этапом является передача закона на подпись Президенту Петру Порошенко.
Этим же законопроектом парламент отменил необходимость подачи электронной декларации военнослужащими контрактной формы службы и мобилизованными военными.
Как сообщалось ранее, 24 марта Верховный Совет оставил в силе свое решение о том, что общественные активисты, занимающиеся борьбой с коррупцией, обязаны подавать электронные декларации о доходах и имуществе.
Напомним, 23 марта депутаты поддержали закон о внесении изменения в статью 3 закона «О предотвращении коррупции» (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих.
Сохранить:
Контакты:
Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Спортсмен года»
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: