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Спикер парламента подписал закон об обязательстве антикоррупционных активистов подавать е-декларации

27 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий подписал закон, который обязывает членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховного Совета. Отметим, что следующим этапом является передача закона на подпись Президенту Петру Порошенко.

Этим же законопроектом парламент отменил необходимость подачи электронной декларации военнослужащими контрактной формы службы и мобилизованными военными.

Как сообщалось ранее, 24 марта Верховный Совет оставил в силе свое решение о том, что общественные активисты, занимающиеся борьбой с коррупцией, обязаны подавать электронные декларации о доходах и имуществе.

Напомним, 23 марта депутаты поддержали закон о внесении изменения в статью 3 закона «О предотвращении коррупции» (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих.

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