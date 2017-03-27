Сегодня 27 марта 2017 года, 11:39

НАПК начинает полную проверку деклараций четырех судей Высшего хозсуда по обращениям общественных организаций

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, среди которых 4 судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 4 судей Высшего хозяйственного суда Украины, 5 народных депутатов Украины, должностных лиц аппарата Верховного Совета Украины, Харьковской областной государственной администрации.

Кроме того, НАПК сообщает о 4 отказах в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений.