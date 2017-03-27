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НАПК начинает полную проверку деклараций четырех судей Высшего хозсуда по обращениям общественных организаций

27 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, среди которых 4 судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 4 судей Высшего хозяйственного суда Украины, 5 народных депутатов Украины, должностных лиц аппарата Верховного Совета Украины, Харьковской областной государственной администрации.

Кроме того, НАПК сообщает о 4 отказах в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений.

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Комментарии:»

с. 27 марта 2017 года 11:01 #

Проверяют они.... Реестр блин свой почините!!!!!!!!! Ничего не работает!!!!

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