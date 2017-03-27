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Верховный Совет одобрил законопроекты по привлечению кредита от Венгрии в размере 50 млн евро

27 марта 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Парламент одобрил проекты законов «О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи» и «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». Данные законопроекты были разработаны Министерством финансов для реализации межправительственного договора, который был подписан премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Будапеште в прошлом году.

Правительство согласовало проекты законов по привлечению кредита из Венгрии в размере 50 тыс. евро. Согласно предлагаемым изменениям в Государственный бюджет на 2017 год, планируется, что «Укравтодор» будет обеспечивать подготовку и реализацию соответствующих договоров. Обслуживание и погашение привлеченных кредитных средств будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины.

Во время голосования в законопроект было внесено правка от народных депутатов, предусматривает создание комиссии Минфином для подготовки предложений по распределению такой субвенции, в которую войдут члены бюджетного комитета (численностью не менее 50% состава). Заметим, что эти поправки не имеют отношения к международной помощи по развитию дорожной инфраструктуры.

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