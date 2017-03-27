Сегодня 27 марта 2017 года, 11:39

В МВД представили Полицейскую сеть противодействия домашнему насилию

Министерство внутренних дел представило Полицейскую сеть противодействия домашнему насилию. Об этом сообщается на сайте правительства.

Целью проекта является создание эффективной системы выявления, реагирования и противодействия случаев домашнего насилия, а также восстановление доверия граждан к полиции. Главная инновация - в сети будут работать преимущественно женщины. Об этом заместитель Министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева сообщила во время презентации Полицейской сети противодействия домашнему насилию, состоявшейся в центре народной культуры «Музей Ивана Гончара».

Три пилотных проекта в ближайшее время будут запущены в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и городе Северодонецк Луганской области.

По данным Программы развития ООН, около 60% процентов женщин в общинах регулярно страдают от физического насилия. «На Украине проявляются лишь 10% всех случаев домашнего и гендерно обусловленного насилия», - подчеркнула Анастасия Деева, подчеркивая остроту этой проблемы.

Новая полицейская сеть, по словам заместителя главы МВД, не будет отдельным подразделением в системе Национальной полиции. Сеть предусматривает тесное взаимодействие работников превенции, следствия, уголовного розыска и патрульной службы, которые будут работать в мобильных группах, специализирующихся на противодействии домашнему насилию.

В мобильных группах будут задействованы как мужчины, так и женщины. Однако большинством из привлеченных будут женщины. «Степень доверия к женщинам больше, ведь в них пострадавшие не видят агрессора, им не боятся открывать двери», - прокомментировала инновацию школьный офицер полиции Анна Чумас, которая в служебной деятельности неоднократно сталкивалась со случаями домашнего насилия.

«Группы будут работать по четким алгоритмом взаимодействия с операторами линии «102», патрульной полицией и социальными службам. В основе алгоритма практика «case management» - персонализированный подход к работе с пострадавшими в каждом отдельном случае с учетом их интересов и лучших мировых практик», - отметила Анастасия Деева.

Отдельно она обратила внимание на важность продуманной и эффективной информационной кампании является неотъемлемой частью предупреждения и реагирования на случаи домашнего насилия.

Также во время презентации речь шла об увеличении количества выявленных правонарушений, связанных с насилием в семье, и обращений пострадавших. Эти показатели свидетельствуют о росте доверия населения к полиции.

Мероприятие организовано Министерством внутренних дел Украины и IREX в рамках проекта по «коммуникационной поддержки и привлечения общественности к процессу реформ».