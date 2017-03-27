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Сегодня 27 марта 2017 года, 11:39

Еврокомиссия хочет ввести единый дорожный сбор в ЕС

Европейская Комиссия планирует ввести дорожные сборы на всех автодорогах в странах ЕС. Об этом заявила в субботу еврокомиссар по транспорту Виолетта Булк.

По ее словам, соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года.

Главная цель инициативы Еврокомиссии - упростить перемещение европейскими трассами и лишить водителей необходимости останавливаться для уплаты различных пошлин на различных участках трасс в странах ЕС.

Вместо этого на территории Евросоюза централизованно будет платиться единый дорожный сбор, владельцы транспортных средств смогут платить или с помощью системы предоплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

Сумма дорожного сбора будет зависеть от количества пройденных километров и от степени вреда, который автомобиль приносит окружающей среде, рассказала Булк в интервью газете Welt am Sonntag. Доходы от сборов будут перечисляться в бюджет стран, по дорогам которых проехал автомобиль.

Еврокомися рассчитывает на достижение соглашения по этому вопросу между государствами-членами ЕС до конца 2019 года.