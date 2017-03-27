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Министр финансов заявил, что службу финрасследований можно запустить за полгода

27 марта 2017 года Источник:epravda.com.ua

Обеспечить запуск работы Службы финансовых расследований (СФР) можно будет через полгода после принятия соответствующего закона.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Налоговая милиция вне закона, и надо запускать новую службу как можно скорее. Мы уже начали работать над разработкой некоторых подзаконных актов и над практическими шагами запуска. После принятия закона службу можно будет запустить уже через полгода", - указал он.

Данилюк рассказал, что сейчас законопроект о создании СФР удалось одобрить в правительстве, но впереди его ожидает рассмотрение на Национальном совете реформ, затем в комитете Верховного Совета, и только после того - в парламенте.

"Есть риски. Могут затягивать время, могут внести правки, которые нивелируют смысл создания новой службы или сделают ее неэффективной. Например, могут изъять положение об адекватной заработной плате. Могут попытаться исключить еще одно важное полномочие — ведение оперативно-розыскной деятельности. Тогда Служба финрасследований не заработает — будет создан еще один орган, но толку от него не будет", - отметил министр.

Отмечается, что законопроект предусматривает фактически обнуление кадрового состава: к участию в конкурсе на должности в СФР не допускаются лица, которые после 2010 г. занимали должности следователей или оперативников в подразделениях правоохранительных органов, занимающихся экономическими преступлениями. Подготовка новых кадров, однако, потребует времени.

"Новые сотрудники, не имеющие опыта оперативно-сыскной деятельности и досудебных расследований, должны в течение шести месяцев проходить стажировку в СФР. То есть даже при условии, что службу создадут через месяц, часть ее сотрудников приступит к полноценной работе только в октябре", - говорится в статье.

В то же время, на СФР возложат серьезные функции. После ее создания будет ликвидирована не только налоговая милиция, но и экономическая служба НПУ, а также соответствующее экономическое подразделение СБУ.

Напомним, 22 марта Кабинет министров Украины предварительно одобрил законопроект о Службе финансовых расследований (СФР).

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