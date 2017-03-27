Сегодня 27 марта 2017 года, 10:08

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

Депутаты окончательно отменили печати для предпринимателей

Верховный Совет принял Закон (законопроект № 4149), который отменяет обязательное наличие печати субъектов хозяйствования на официальных документах. Закон сохраняет право использовать печать, но ее наличие или отсутствие не будет создавать для предпринимателя юридических последствий. Исключается возможность признания документа недействительным из-за отсутствия печати. А если госорган или орган местного самоуправления потребует от предпринимателя наличия печати на официальном документе – предусмотрена админответственность.

Законопроект о финансовой полиции одобрен правительством

На заседании 22 марта Кабинет Министров Украины предварительно рассмотрел, одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ наработанный Министерством финансов Украины законопроект о создании Службы финансовых расследований. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что вопрос о создании СФР будет решен в течение нескольких месяцев. А Петр Порошенко заявил о готовности подать законопроект как неотложный.

Депутаты разблокировали выплату аграриям госдотаций

Верховный Совет принял Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя» (проект № 6099). Закон решает проблему блокирования дополнительных счетов в системе электронного администрирования НДС (что фактически лишило сельхозпроизводителей возможности в установленные сроки зарегистрировать налоговые накладные в порядке, предусмотренном для спецрежима). Теперь предусмотрен законодательный механизм одноразовой корректировки значения формулы с учетом суммы, которая на сегодняшний день «зависла» на счетах в Госказначейства.

Проект «Брак за сутки» распространен на всю территорию Украины

Правительством принято распоряжение, согласно которому пилотный проект «Брак за сутки» расширен на всю Украину. В Минюсте отмечают, что распространение проекта на территории других населенных пунктов, в частности сел, даст возможность максимально приблизить соответствующую административную услугу к потребителям.

Усовершенствовано приобретение акций частного АО

Верховный Совет Украины принял Закон (законопроект №2302а-д) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах». Предусматривается усовершенствование механизма приобретения акций ЧАО вследствие приобретенного контрольного пакета акций и введение механизма приобретения акций ПАО вследствие приобретенного контрольного и значительного контрольного пакета акций. Документ также предусматривает дополнение Гражданского кодекса Украины новыми статьями об эскроу и другие изменения.

Нацбанк упростил перевозку наличной валюты через таможенную границу

Национальный банк упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через таможенную границу Украины. Теперь для подтверждения источников происхождения валютной наличности (превышающей 10 тысяч евро в эквиваленте) можно предоставлять не только документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках, а также квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если такая операция имела место. Также с 30 до 90 календарных дней увеличен срок действия подтверждающих документов, необходимых для таможенного декларирования наличной иностранной валюты.

Приняты изменения относительно корпоративных договоров

Верховный Совет Украины принял Закон (законопроект № 4470) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров». Цель Закона - повышение уровня корпоративного управления в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью. В законодательство Украины вводятся нормы о заключении корпоративных договоров — договоров о реализации прав участников (учредителей) общества с ограниченной ответственностью и договоров между акционерами.

Принят Закон для повышения эффективности государственного инвестирования

Депутатами принят Закон о государственных инвестиционных проектах. Целью законопроекта является повышение эффективности государственного инвестирования на Украине. Законопроект предусматривает разделение понятий госинвестирования и господдержки, введение процедуры экономической оценки до начала инвестирования. Местным органам власти передаются полномочия по принятию решений по инвестированию за счет средств местных бюджетов. Предусматриваеся создание единого реестра госинвестпроектов.

До 1 мая продлен срок подачи е-декларации для новых декларантов

Для лиц, которые впервые в этом году будут подавать электронные декларации, срок подачи продлен до 1 мая. Соответствующая правка была принята парламентом при голосовании во втором чтении законопроекта № 6172. Такое решение принято из-за того, что декларанты не успевают собрать все необходимые сведения для заполнения декларации в установленный законодательством срок до 1 апреля. Речь идет о 700-800 тысяч служебных и должностных лиц, работающих в органах власти и местного самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях и организациях.