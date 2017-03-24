Сегодня 24 марта 2017 года, 18:57

Минюст расширил доступ к Единому реестру доверенностей

На сайте Министерства юстиции Украины обнародован приказ 23.03.2017 года № 660/5 «О внесении изменений в Положение о Едином реестре доверенностей». Так, согласно приказу Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, члены и уполномоченные работники секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины имеют прямой доступ к Единому реестру в порядке, определенном главой 6 Положения.

Указанные выше государственные органы при осуществлении полномочий, определенных законами Украины по вопросам их деятельности, пользуются информацией из Единого реестра о зарегистрированных доверенностях (в том числе их дубликатах), а также о прекращении их действия. Данная информация из Единого реестра получается бесплатно.