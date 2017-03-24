Сегодня 24 марта 2017 года, 17:26

Председатель ВККС Сергей Козьяков представил в Вене опыт Украины по формированию высшего суда страны

Председатель ВККС Сергей Козьяков назвал конкурс в Верховный Суд главным событием года на Украине и отметил, что его завершение планируется в мае. Об этом он заявил во время круглого стола, посвященного украинским реформам «Трансформация страны: Украина на пути реформ», который прошел 24 марта в Вене (Австрия). На мероприятии от Комиссии также присутствовал член ВККС Андрей Козлов.

Как отмечают в пресс-службе ВККС, во время своего выступления в секции «План украинской судебной реформы дизайн и конструирование справедливой судебной системы» Сергей Козьяков очертил основные этапы процесса формирования нового Верховного Суда на Украине. Он напомнил, что конкурс начался 7 ноября 2016 года и отметил, что впервые в истории принять участие в нем смогли не только судьи, но и ученые и адвокаты. Их будут оценивать по трем основным критериям: компетенция, профессиональная этика и добродетель.

Председатель Комиссии отметил беспрецедентную прозрачность и открытость конкурсных процедур. «Комиссия обеспечивает прозрачность всех этапов квалификационного оценивания при отборе судей Верховного Суда. В частности, за проведением экзамена наблюдали около 60 представителей СМИ, 25 международных наблюдателей, представители общественности. Велась онлайн-трансляция, а процесс экзамена фиксировали десятки видеокамер», - подчеркнул С.Козьяков.

Отдельно Председатель ВККС остановился на опыте работы общественных активистов при Высшей квалификационной комиссии судей Украины: «На Украине создан уникальный для европейской судебной практики, а, возможно, и для всего мира орган - Общественный совет добропорядочности, который призван помочь Комиссии в процессе отбора судей». С. Козьяков рассказал европейским коллегам о задачах, требованиях к участникам и процессе формирования Общественного совета добропорядочности.

Отвечая на вопросы участников по обеспечению деполитизации судебной системы, представители Совета по вопросам судебной реформы отметили, что новые органы - Высшая квалификационная комиссия судей Украины и Высший совет правосудия, максимально деполитизированы.

«Задачей всей реформы деполитизировать украинскую судебную систему, сделать ее независимой от любых политических влияний. Общей задачей органов исполнительной власти, органов судебной власти и гражданского общества является создание такого антикоррупционного суда, который сможет справиться с проблемами и противостоять любым вызовам независимо от политических обстоятельств в стране», - отметил во время своего выступления на конференции член ВККС Андрей Козлов.

Завершая мероприятие, председатель, координатор проектов ОБСЕ на Украине Вайдотас Верба отметил, что ОБСЕ заинтересован в продолжении реформ на Украине. «Украина очень важный партнер для ОБСЕ и мы уполномочены поддерживать наше сотрудничество, которое уже длится несколько лет», - подчеркнул он.