Сегодня 24 марта 2017 года, 17:26

ЕС выделит 3 млн евро для спутниковой разведки миссии ОБСЕ на Украине

Европейский Союз решил выделить 3 млн евро для спутниковой разведки специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС на Украине.

«Европейская комиссия от имени Евросоюза дополнила свою активную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Украине, мандат которой недавно был продлен, для полного внедрения «минских соглашений». С помощью нового финансирования в размере 3 млн евро будет оказана своевременная и предметная поддержка ОБСЕ в сфере спутниковой визуальной разведки», - сказано в сообщении.

По словам верховного представителя ЕС Федерики Могерини, использование изображения спутниковых данных позволит проводить более глубокий мониторинг ситуации на участках, к которым наблюдатели все еще не имеют доступа.

Также они будут способствовать более эффективному размещению наблюдателей в целом.

«Эта помощь говорит о нашей решимости содействовать работе и поддерживать специальную мониторинговую миссию ОБСЕ», - заявила Ф.Могерини.

Спутниковая визуальная разведка является важным аналитически-планировочным механизмом, она позволит миссии определять широкие участки, к которым наблюдатели не имеют доступа, а также получать информацию о повреждении инфраструктуры и о присутствии или перемещении живой силы и техники.

Текущее финансирование будет распределяться через Спутниковый центр Евросоюза. Центр будет выискивать нужные снимки и, по запросу ОБСЕ, предоставлять миссии результаты анализов.

Эта деятельность дополнит другие мероприятия, в частности действующие операции по выделению средств на эксплуатационные расходы наблюдателей.

В сообщении отмечается, что также речь идет об укреплении способности осуществлять научно-технические наблюдения, в том числе посредством использования беспилотных летательных аппаратов, камер ночного видения, датчиков и других устройств наблюдения.