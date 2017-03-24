Сегодня 24 марта 2017 года, 17:26

Есть целый ряд законодательных пробелов, которые мы не можем устранить лишь путем формирования судебной практики — А.Стрижевская

«Законодательные нормы, особенно которые направлены на урегулирование вопросов, ограничения свободы гражданина на законных основаниях, должны быть четко определены. Законодательные пробелы, не могут быть устранены путем, формирования судебной практики, поскольку она не будет устоявшейся и стабильной», — такое мнение высказала заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская в ходе международной конференции «Право на свободу и личную неприкосновенность на Украине: переход к верховенству права», которая сегодня проходит в Верховном Суде Украины.

По мнению г-жи Стрижевской, действующее законодательство содержит узкий перечень оснований для задержания лица без судебного определения. В некоторых случаях это позволяет лицу, совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление, возможность скрываться от законного преследования за совершение таких деяний. «Возможно, было бы целесообразно внесение изменений в законодательство, и предусмотреть возможность задержанному лицу немедленного предстать перед судом, как это предусмотрено статьей 5 Конвенции о правах человека и основоположных свобод» — отметила заместитель Генпрокурора Украины.

Также докладчик остановилась и на проблеме привлечения лиц за совершение коррупционных действий. «Борьба с коррупцией, не может сводиться лишь к усилению репрессивных мер. Государство должно применять меры, которые были бы направлены на минимизацию коррупционных проявлений, а это в первую очередь экономические меры», — уверена г-жа Стрижевская.

Говоря о применении судами залога, как альтернативы меры пресечения в виде содержания под стражей, Анжела Стрижевская отметила, что в этом вопросе можно спорить до бесконечности, на сколько это эффективно, и на сколько она оправдана.

По ее мнению необходимо урегулировать вопрос подтверждения происхождения или легализации средств, которые вносятся каким-либо лицом как залог. «Сегодня, эти безумные средства, которые мы видим в судебных решениях, которые вносятся как залог, никаким образом не проверены на легальность их происхождения, и у суда даже нет на это компетенции», — подчеркнула проблематику этого вопроса г-жа Стрижевская.