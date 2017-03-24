Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 марта 2017 года, 17:26

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Есть целый ряд законодательных пробелов, которые мы не можем устранить лишь путем формирования судебной практики — А.Стрижевская

24 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

«Законодательные нормы, особенно которые направлены на урегулирование вопросов, ограничения свободы гражданина на законных основаниях, должны быть четко определены. Законодательные пробелы, не могут быть устранены путем, формирования судебной практики, поскольку она не будет устоявшейся и стабильной», — такое мнение высказала заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская в ходе международной конференции «Право на свободу и личную неприкосновенность на Украине: переход к верховенству права», которая сегодня проходит в Верховном Суде Украины.

По мнению г-жи Стрижевской, действующее законодательство содержит узкий перечень оснований для задержания лица без судебного определения. В некоторых случаях это позволяет лицу, совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление, возможность скрываться от законного преследования за совершение таких деяний. «Возможно, было бы целесообразно внесение изменений в законодательство, и предусмотреть возможность задержанному лицу немедленного предстать перед судом, как это предусмотрено статьей 5 Конвенции о правах человека и основоположных свобод» — отметила заместитель Генпрокурора Украины.

Также докладчик остановилась и на проблеме привлечения лиц за совершение коррупционных действий. «Борьба с коррупцией, не может сводиться лишь к усилению репрессивных мер. Государство должно применять меры, которые были бы направлены на минимизацию коррупционных проявлений, а это в первую очередь экономические меры», — уверена г-жа Стрижевская.

Говоря о применении судами залога, как альтернативы меры пресечения в виде содержания под стражей, Анжела Стрижевская отметила, что в этом вопросе можно спорить до бесконечности, на сколько это эффективно, и на сколько она оправдана.

По ее мнению необходимо урегулировать вопрос подтверждения происхождения или легализации средств, которые вносятся каким-либо лицом как залог. «Сегодня, эти безумные средства, которые мы видим в судебных решениях, которые вносятся как залог, никаким образом не проверены на легальность их происхождения, и у суда даже нет на это компетенции», — подчеркнула проблематику этого вопроса г-жа Стрижевская.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    Antika
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Спортсмен года»

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом