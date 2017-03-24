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В.Гройсман рассчитывает на решение вопроса о создании Службы финансовых расследований в ближайшие месяцы

24 марта 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что в течение нескольких месяцев совместными усилиями правительства, парламента и Национального совета реформ будет согласован и принят вопрос о создании единой Службы финансовых расследований. Об этом Глава Правительства сказал во время «Часа вопросов к Правительству» в Верховном Совете Украины в пятницу.

Он сообщил, что на заседании 22 марта Кабинет Министров Украины предварительно рассмотрел, одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ наработанный Министерством финансов Украины законопроект о создании Службы финансовых расследований.

«Будем надеяться на то, что в ближайшее время на Совете реформ мы сможем это рассмотреть и окончательно принять решение и направить его в парламент», - сказал Владимир Гройсман.

Он добавил, что правительство хочет объединить свои предложения с инициативами Парламента по этому вопросу.

«Что принципиально важно - надо ликвидировать бывший «ОБХСС», это экономическая служба полиции, надо ликвидировать экономическую службу СБУ - это не их функции, надо фактически завершить ликвидацию налоговой милиции и создать единую профессиональную Службу финансовых расследований. Заменить эти 3-4 службы на одну профессиональную, качественную службу. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы этот вопрос согласуем. Я уже инициировал этот вопрос, и после того сможем быстро принять. Я бы хотел, чтобы в течение нескольких месяцев мы этот вопрос решили», - подчеркнул Владимир Гройсман.

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