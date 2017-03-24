Апелляционный суд избрал меру пресечения судье Н.Чаусу

Коллегия Апелляционного суда Киева на заседании 23 марта, рассмотрев апелляционную жалобу в интересах подозреваемого судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей, при этом отменив возможность внесения залога. Об идет речь в сообщении пресс-службы суда.
«Определение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 18 января 2017 года - отменить; принять новое определение, которым ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Н.Чауса - удовлетворить частично; избрать подозреваемому Н.Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в решении Апелляционного суда.
Также рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила, в частности обновить защитнику, который действует в интересах Н.Чауса, срок на обжалование соответствующего определения следственного судьи Соломенского райсуда от 18 января.
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