Сегодня 24 марта 2017 года, 15:55

Апелляционный суд избрал меру пресечения судье Н.Чаусу

Коллегия Апелляционного суда Киева на заседании 23 марта, рассмотрев апелляционную жалобу в интересах подозреваемого судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, избрала ему меру пресечения в виде содержания под стражей, при этом отменив возможность внесения залога. Об идет речь в сообщении пресс-службы суда.

«Определение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 18 января 2017 года - отменить; принять новое определение, которым ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Н.Чауса - удовлетворить частично; избрать подозреваемому Н.Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в решении Апелляционного суда.

Также рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила, в частности обновить защитнику, который действует в интересах Н.Чауса, срок на обжалование соответствующего определения следственного судьи Соломенского райсуда от 18 января.