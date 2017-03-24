Премьер-министр спрогнозировал повышение пенсий уже в этом году

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа позволит построить бездефицитную и справедливую пенсионную систему в стране и уже в этом году пересмотреть размер пенсии на Украине. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховном Совете.
«Следующий наш шаг – повышение пенсий украинцам. Это возможно сделать, когда мы проведем в этом зале, я надеюсь, в ближайшее время, в ближайшие месяцы полноценную пенсионную реформу. Это даст возможность построить бездефицитную, справедливую пенсионную систему и это позволит нам с вами уже в этом году пересмотреть размер пенсии», – подчеркнул премьер-министр.
При этом В.Гройсман предполагает, что пенсионная реформа станет объектом «атаки популистов» и призывает политические силы поддержать новую систему, чтобы «она работала в пользу миллионов украинских граждан».
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