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Премьер-министр спрогнозировал повышение пенсий уже в этом году

24 марта 2017 года Источник:Finance.Ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа позволит построить бездефицитную и справедливую пенсионную систему в стране и уже в этом году пересмотреть размер пенсии на Украине. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховном Совете.

«Следующий наш шаг – повышение пенсий украинцам. Это возможно сделать, когда мы проведем в этом зале, я надеюсь, в ближайшее время, в ближайшие месяцы полноценную пенсионную реформу. Это даст возможность построить бездефицитную, справедливую пенсионную систему и это позволит нам с вами уже в этом году пересмотреть размер пенсии», – подчеркнул премьер-министр.

При этом В.Гройсман предполагает, что пенсионная реформа станет объектом «атаки популистов» и призывает политические силы поддержать новую систему, чтобы «она работала в пользу миллионов украинских граждан».

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