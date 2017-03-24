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Экс-президент Египта Хосни Мубарак освобожден из заключения

24 марта 2017 года Источник:УНИАН

По словам адвоката, бывший президент Египта Хосни Мубарак отправился домой после шести лет заключения. Х.Мубарак последние пять лет находился в военном госпитале в связи с плохим состоянием здоровья, в суд его доставляли на вертолете. По словам его адвоката, теперь экс-президент покинул госпиталь и отправился домой, в Гелиополис.

Ранее, 2 марта 2017 года, Высший апелляционный суд в Египте оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций протеста против его правления в 2011 году. Х.Мубарак в 2012 году получил пожизненный срок, так как суд признал его ответственным за расстрел мирных демонстрантов военными в 2011 году. Однако бывший президент обжаловал приговор, и в 2014 году его жалобу удовлетворили. В результате приговор был отменен, но это не устроило уже сторону гособвинения. Прокуратура подала в высший суд жалобу, которая и рассматривалась 2 марта этого года. Решение суда ее отклонить - окончательное и не подлежит обжалованию.

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