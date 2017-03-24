Сегодня 24 марта 2017 года, 15:55

КМУ упростил процедуру начисления субвенции для скорой медицинской помощи

Министерство здравоохранения разработало изменения в правительственное постановление, которые позволят избежать ежегодного утверждения изменений Порядка и условий использования средств соответствующей субвенции, предусмотренной на «скорую помощь

Как сообщилось ранее в Минздраве, действие соответствующего постановления продлено на 2017 год и последующие годы уже не будет надобности ежегодно утверждать правительством изменения в 210-й постановления. Это поможет избежать лишней бюрократии в процессе обеспечения «скорой» необходимыми медикаментами и медизделиями.

Напомним, 5 марта 2012 года Кабинет министров Украины принял постановление №210, которым утвержден Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для обеспечения скорой медицинской помощи. Однако поскольку порядок и условия предоставления субвенции зависят от принятого государственного бюджета, ежегодно Кабмин должен был голосовать за изменения в постановления, чтобы продлить ее действие на следующий бюджетный год.