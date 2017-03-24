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Депутаты разблокировали выплату аграриям госдотаций

24 марта 2017 года Источник:ДЕЛО

Верховный Совет принял в первом чтении и в целом проект закона №6099 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя». За соответствующую инициативу проголосовали 274 народных депутата в ходе заседания парламента в четверг.

«Блокирование дополнительных счетов в системе электронного администрирования НДС фактически лишило сельхозпроизводителей возможности в установленные сроки зарегистрировать налоговые накладные в порядке, предусмотренном для спецрежима», — отметил один из авторов законопроекта, народный депутат Олег Кулинич.

Он напомнил, что в январе 2017 года после окончания действия специального режима по уплате НДС Госказначейство на основании решения ГФС заблокировало дополнительные НДС-счета, которые должны были работать до 30 января 2017 года.

Во избежание штрафных санкций, аграрии направляли средства напрямую в Госказначейство для регистрации налоговых накладных и на свои специальные счета.

По словам депутата, уплата на специальные счета не была учтена в формуле системы электронного администрирования НДС.

«Хотя при условии нормального функционирования системы средства должны были зачислиться на специальные счета и учитываться в формуле автоматически через их распределение с дополнительных НДС-счетов в Госказначействе. В результате такого «администрирования» средства просто «зависли» на основном электронном счете в Госказначействе», — уточнил О.Кулинич.

Сегодня аграрии не могут вернуть эти средства, поскольку значение электронной формулы не было увеличено на те суммы НДС, которые были перечислены с текущих на специальные счета.

Таким образом, проектом №6099 предусмотрен законодательный механизм одноразовой корректировки значения формулы с учетом суммы, которая на сегодняшний день "зависла" на счетах в Госказначейства.

Напомним, в первой декаде января 2017 года аграрии заявили о блокировании спецсчетов ГФС и Госказначейством.

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