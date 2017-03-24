Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 марта 2017 года, 14:25

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Утверждена структура и штатное расписание Высшего совета правосудия

24 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об утверждении предельной численности работников и структуры секретариата ВСП. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Как доложил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, в соответствии со статьей 27 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» организационное, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Совета и его органов осуществляет секретариат, структуру и штатную численность которого утверждает Высший совет правосудия. Для обеспечения осуществления членами ВСП своих полномочий в составе секретариата Совета действует служба инспекторов. Предельная численность работников секретариата, в том числе инспекторов Высшего совета правосудия, утверждается Советом.

Учитывая указанное ВСП принял утвердить предельную численность работников секретариата Высшего совета правосудия в количестве 297 человек и структуру секретариата Совета.

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о создании патронатной службы. Согласно части пятой статьи 22 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» среди полномочий Председателя Высшего совета правосудия - организация работы Совета, координация работы его органов, представительство Совета в отношениях как с органами власти нашего государства, так и с органами власти иностранных государств и международными организациями. Частью четвертой статьи 23 указанного Закона предусмотрено, что заместитель Председателя Высшего совета правосудия выполняет обязанности Председателя Совета в случае его отсутствия. В связи с этим ВСП принял решение создать патронатную службу Председателя Высшего совета правосудия в количестве 2 человек - советника и помощника и патронатную службу заместителя Председателя Высшего совета правосудия в количестве 2 человек - советника и помощника.

Законом Украины «О Высшем совете правосудия» предусмотрено, что Высший совет правосудия образуется путем реорганизации Высшего совета юстиции. 15 марта 2017 года согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в результате преобразования образован Высший совет правосудия.

Учитывая указанное, Совет принял решение утвердить штат Высшего совета правосудия в количестве 321 штатной единицы и штатное расписание ВСП на 2017 год и ввести его в действие с 23 марта 2017 года. Также Совет утвердил Положение о секретариате Высшего совета правосудия и признал утратившим силу решение Высшего совета юстиции от 21 февраля 2012 года № 336/0 / 15-12 «Об утверждении Положения о секретариате Высшего совета юстиции».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1004) от 21/03/17 Свежий номер

Налоговое право

№ 12 (1004)
Государство и юристы

Размер надежды

Документы и аналитика

Спорные модели

Отрасли практики

Эко-продукт

Тема номера:

Заемное притяжение

Архив голосованийVox Populi

Что делать с украинцами, имеющими двойное гражданство?

Лишать гражданства Украины

Штрафовать по-крупному, но не лишать гражданства Украины

Наказывать только чиновников или депутатов, у которых есть паспорта других стран

Легализовать украинцам двойное гражданство

Мне все равно! Неужели в стране сейчас нет других проблем?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • klochkov
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Спортсмен года»

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом