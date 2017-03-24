Сегодня 24 марта 2017 года, 14:25

Утверждена структура и штатное расписание Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос об утверждении предельной численности работников и структуры секретариата ВСП. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Как доложил председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк, в соответствии со статьей 27 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» организационное, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности Совета и его органов осуществляет секретариат, структуру и штатную численность которого утверждает Высший совет правосудия. Для обеспечения осуществления членами ВСП своих полномочий в составе секретариата Совета действует служба инспекторов. Предельная численность работников секретариата, в том числе инспекторов Высшего совета правосудия, утверждается Советом.

Учитывая указанное ВСП принял утвердить предельную численность работников секретариата Высшего совета правосудия в количестве 297 человек и структуру секретариата Совета.

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о создании патронатной службы. Согласно части пятой статьи 22 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» среди полномочий Председателя Высшего совета правосудия - организация работы Совета, координация работы его органов, представительство Совета в отношениях как с органами власти нашего государства, так и с органами власти иностранных государств и международными организациями. Частью четвертой статьи 23 указанного Закона предусмотрено, что заместитель Председателя Высшего совета правосудия выполняет обязанности Председателя Совета в случае его отсутствия. В связи с этим ВСП принял решение создать патронатную службу Председателя Высшего совета правосудия в количестве 2 человек - советника и помощника и патронатную службу заместителя Председателя Высшего совета правосудия в количестве 2 человек - советника и помощника.

Законом Украины «О Высшем совете правосудия» предусмотрено, что Высший совет правосудия образуется путем реорганизации Высшего совета юстиции. 15 марта 2017 года согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований в результате преобразования образован Высший совет правосудия.

Учитывая указанное, Совет принял решение утвердить штат Высшего совета правосудия в количестве 321 штатной единицы и штатное расписание ВСП на 2017 год и ввести его в действие с 23 марта 2017 года. Также Совет утвердил Положение о секретариате Высшего совета правосудия и признал утратившим силу решение Высшего совета юстиции от 21 февраля 2012 года № 336/0 / 15-12 «Об утверждении Положения о секретариате Высшего совета юстиции».