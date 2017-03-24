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Сегодня 24 марта 2017 года, 14:25

НАПК направило в суд 2 админпротокола на должностных лиц Минприроды

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 2 административных протокола относительно несвоевременного представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии субъектов декларирования. Соответствующее решение принято на заседании, сообщает пресс-центр НАПК 24 марта.

Отмечается, что 2 должностных лица Минприроды Украины, занимающих ответственное и особо ответственное положение, не подали своевременно в Единый государственный реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В НАПК напоминают, что ответственность за нарушение сроков представления таких сообщений предусмотрена частью второй статьи 172 Кодекса Украины об административных правонарушениях - штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.