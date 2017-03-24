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СНБО рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины, - Президент

24 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

«Вскоре Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с использованием опыта лучших практик стран - членов НАТО», - сказал он.

По его словам, отдельные функции СБУ, несвойственные классической спецслужбе, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам. В частности, расследование отдельных служебных преступлений и преступлений, совершенных преступными организациями, перейдут в компетенцию Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований и Национальной полиции.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что СБУ останется главным контрразведывательным ведомством Украины.

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