Сегодня 24 марта 2017 года, 12:54

Председатель ФГИУ И.Билоус считает, что в его решении предоставить рассрочку налогового долга для компаний А.Онищенко нет ничего противозаконного

Председатель Фонда госимущества Игорь Билоус считает, что в его решении предоставить рассрочку налогового долга для компаний Александра Онищенко нет ничего противозаконного. Ранее народный депутат Андрей Журжий заявил, что И.Билоус был первым главой ГФС, который подписывал соглашение о рассрочке налогового долга для компаний Онищенко.

Комментируя эту информацию, И.Билоус отметил, что руководствовался Налоговым кодексом.

«Я был удивлен, услышав такие новости в свой адрес, хотя в нашей стране надо быть готовым ко всему. У меня, по крайней мере, нет ощущений, что я положил начало какой-то схеме», - заявил И.Билоус.

«Если не ошибаюсь, это произошло в январе 2015 года, за месяц до моего фактического ухода из ГФС. В феврале я уже был отстранен Яценюком, затем были разные комиссии, проверки, за которыми последовало компромиссное решение об отставке», - сказал он.

«Я не очень хорошо помню детали с рассрочкой, потому что это была рутинная ежедневная работа», - добавил И.Билоус.

Как известно, глава ГФС Роман Насиров был задержан 2 марта. В понедельник, 13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить под стражей отстраненного председателя ГФС Романа Насирова. В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному председателю ГФС Роману Насиров мера пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

По данным САП, Р.Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

Тем самым государству был нанесен ущерб на сумму около 2 млрд грн.