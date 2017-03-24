Сегодня 24 марта 2017 года, 12:54

СМИ: НКРЭКУ таки повысила цену на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. Об этом говорится в постановлении регулятора.

Нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы - 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы - 1365,72 грн/МВт-час.

Эксперт в области энергетики Андрей Герус заявил о намерении обжаловать это постановление в суде.

«Вчера НКРЭКУ таки подняла оптовую рыночную цену э/э. Просто сделали так, чтобы никто ничего не понял», - написал он на своей странице в соцсети.

«Следовательно, цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. 1,8% за 2 квартала - это даже больше чем 1% за 3 квартала. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить на заседании НКРЭ», - заявил эксперт.

«Мы обжалуем это Постановление в суде. И, думаю, кого-то ждут уголовные дела», - подытожил он.

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании в четверг отказалась от увеличения с 1 апреля оптовой рыночной цены на электроэнергию на 1% - до 1354,98 грн/МВт-час. В то же время запланированного еще раньше снижения цены на 5,8% с 1 апреля также не произошло.

Отмечалось, что ОРЦ на второй-четвертый квартал будет соответствовать цене первого квартала в размере 1341,57 грн/МВт-час. ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.