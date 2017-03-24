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Срок прохождения ВПЛ, которые еще не имеют электронных пенсионных удостоверений, продлен до 1 мая, - Минсоцполитики

24 марта 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Кабинет Министров на заседании 22 марта внес изменения в пункт 1 своего постановления от 5 ноября 2014 года № 637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам». Так, согласно информации пресс-службы правительства, срок прохождения ВПЛ, которые еще не имеют электронных пенсионных удостоверений, физической идентификации в учреждениях АО «Ощадбанк» продлен до 1 мая 2017 года.

Напомним, что согласно указанному постановлению публичное акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины» (АО «Ощадбанк») осуществляет открытие внутренне перемещенным лицам текущих счетов, операции по которым осуществляются с использованием электронных платежных средств для выплаты или продления выплаты пенсий и социальной помощи и зачисления сумм пени и социальной помощи на карточные счета внутренне перемещенных лиц.

В соответствии с дополнениями, которые постановлением Кабинета Министров от 28.12.2016 года №1028 внесены в пункт 1 постановления №637 о необходимости прохождения физической идентификации в учреждениях АО «Ощадбанк» каждые 3 месяца (вступили в силу 03.01.2017 года), внутренне перемещенные лица, которые до сих пор не получили платежную карточку, которая одновременно является электронным пенсионным удостоверением (ЭПП), должны в срок до 03.04.2017 года пройти физическую идентификацию в отделениях АО «Ощадбанк».

Однако требование о необходимости прохождения физической идентификации каждые 3 месяца (до получения ЭПП) приводит к массовому недовольству внутренне перемещенных лиц из-за нежелания или невозможности каждые 3 месяца обращаться в учреждения АО «Ощадбанк», а также и других клиентов банка, которые в период массовых обращений внутренне перемещенных лиц фактически не могут воспользоваться другими банковскими услугами.

С целью избежания социального напряжения Минсоцполитики инициировало, а правительство поддержало принятие решения о продлении срока прохождения внутренне перемещенными лицами, которые еще не имеют ЭПП, физической идентификации в учреждениях АО «Ощадбанк», до 01.05.2017 года путем внесением изменений в пункт 1 постановления № 637.

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