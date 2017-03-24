Проект «Брак за сутки» отныне действует на территории всей Украины

Кабинет Министров Украины в ходе своего заседания поддержал разработанный Министерством юстиции проект распоряжения, который обеспечил возможность расширения пилотного проекта «Брак за сутки» на всю Украину. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
Проект распоряжения путем распространения пилотного проекта на территории других населенных пунктов, в частности сел, даст возможность максимально приблизить соответствующую административную услугу к потребителям, создав при этом благоприятные условия для ее получения.
Как отмечают в Минюсте, целью данной инициативы является создание благоприятных условий для получения физическими лицами административных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния для реализации гарантированного государством права на брак.
Напомним, что услуга регистрации брака по упрощенной процедуре в сокращенный срок «Брак за сутки» ныне действует в 20 населенных пунктах. Данным сервисом с момента запуска 29 июля 2016 года воспользовались 5 630 пар.
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