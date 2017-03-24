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В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменений в ХПК, ГПК и КАС

24 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

В парламенте зарегистрирован президентский законопроект № 6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Отметим, что Президент определил его как неотложный.

По состоянию на 10:30 текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Напомним, внесение указанных изменений широко обсуждался в профессиональных кругах. В частности экспертами предлагалось расширить способы судебной защиты (защита прав осуществляется не только способом, определенным законом или договором, но и другим способом, который эффективно защищает право) и инструменты доказывания (электронные доказательства как самостоятельный способ доказывания, свидетели в хозяйственном процессе как субсидиарный источник доказательств).

Ранее была презентована инфографика «13 главных изменений хозяйственного и гражданского процессов».

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