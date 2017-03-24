Положение дел по соблюдению права на свободу в нашем государстве остается далеким от идеала, - Я. Романюк, председатель ВСУ

В Верховном Суде Украины проходит международная конференция «Право на свободу и личную неприкосновенность на Украине: переход к верховенству права».
Как отметил Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк, статистические показатели Евросуда за последние годы свидетельствуют, что и сейчас сохраняется негативная тенденция и остается стабильно высоким количество выявленных Судом нарушений Украиной статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Так, в прошлом году Евросуд вынес 70 решений против Украины, в которых констатировал нарушение Конвенции, из которых почти в половине - 27 решений – констатировано нарушение статьи 5 Конвенции.
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