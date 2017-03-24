Сегодня 24 марта 2017 года, 12:54

В правительстве назвали четыре приоритета социальной политики на Украине

Выступая на заседании Комитета парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, Министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что правительство в начале своей деятельности в апреле 2016 года, осознавая сложность социально-экономической ситуации в стране, главным приоритетом для себя определило повышение качества и уровня жизни украинских граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

«Наиболее актуальной задачей правительство считает не пассивное приспособление социальной политики в ограниченных финансово-материальных ресурсах страны, а определение основных приоритетов социальной политики и реформ, которые позволяют внедрять в жизнь принципы социальной справедливости и обеспечить постоянное повышение благосостояния населения», - сказал Андрей Рева.

Министр назвал четыре приоритета по осуществлению Правительством социальной политики на Украине.

Первым приоритетом была определена комплексная реформа системы оплаты труда, внедрение европейских стандартов в сфере социально-трудовых отношений.

«Эта реформа имеет целью создать условия для эффективной работы человека, поскольку в первую очередь доходы от трудовой деятельности формируют благосостояние семей. Результатом наших усилий стал принятый 6 декабря 2016 г. Верховным Советом Украины Закон № 1774 с инновационными нововведениями, которые открыли путь к позитивным изменениям в сфере социально-трудовых отношений», - заявил А.Рева.

Вторым приоритетом указана реформа системы пенсионного обеспечения. Третьим - обеспечение адресности в предоставлении государственной социальной помощи.

Четвертым важным направлением работы над повышением социальных стандартов министр назвал децентрализацию системы социальных услуг и их развитие на уровне территориальных общин.

Чиновник отметил, что указанные шаги имеют существенное влияние на снижение уровня бедности и являются ключевыми элементами в установлении социальной справедливости в стране.