Сегодня 24 марта 2017 года, 09:52

Комитет рекомендует парламенту предусмотреть присвоение индивидуальных номеров полицейским

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховному Совету принять за основу законопроект №5700 «О внесении изменений в закон «О Национальной полиции» (относительно идентификации полицейских). Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховного Совета Украины.

Проектом предусматривается определить функции служебного удостоверения и жетона с личным номером; указание индивидуального номера в служебном удостоверении; указание индивидуального номера на жетоне таким образом, чтобы обеспечить возможность распознавания номера на расстоянии; пожизненное закрепление индивидуального номера за полицейским; создание единой базы индивидуальных номеров полицейских, порядок формирования и ведения которой определяется Кабинетом министров Украины.

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 20 Закона Украины «О Национальной полиции», которыми определить:

• закрепление жетона с личным номером в области груди;

• в случае использовании бронежилета - закрепление жетона с личным номером на нем в области груди;

• закрепление на средствах индивидуальной защиты нашивок с индивидуальным номером; исключение нормы о неиспользовании индивидуальных номеров полицейскими подразделения специального назначения во время выполнения задач в режиме секретности, учитывая, что термины «подразделения специального назначения» и «режим секретности» не используются в законодательстве Украины и не раскрыты в законе «О Национальной полиции»;

• установление запрета использования жетона с личным номером полицейского лицом, которое не является полицейским; установление персональной дисциплинарной ответственности полицейского за нарушение правил идентификации.

Планируется, что документ вступит в силу через шесть месяцев со дня опубликования с целью предоставления достаточного времени КМУ и органам исполнительной власти на соответствующие действия по принятию, внесению изменений и отмене подзаконных нормативно-правовых актов, созданию единой базы индивидуальных номеров полицейских и изготовлению необходимого количества жетонов с индивидуальными номерами.