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Сегодня 24 марта 2017 года, 09:52

Заседание Совета адвокатов состоится в Одессе

7-8 апреля с.г. в Одессе в Национальном университете «Одесская юридическая академия» в 10:00 начнется очередное заседание Совета адвокатов Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В повестку дня включены вопросы текущей деятельности НААУ, ведения Единого реестра адвокатов Украины, состояние финансово-хозяйственной деятельности высших и региональных органов адвокатского самоуправления. Также будут рассмотрены результаты работы специальной временной комиссии по подготовке проекта Положения о ведении адвокатского досье. Проект повестки дня доступен по ссылке.