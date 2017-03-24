Сегодня 24 марта 2017 года, 09:52

Суд обязал ГПУ расследовать нарушения при обыске адвокатов Киевской области

Уполномоченное лицо ГПУ обязано внести в ЕРДР сведения о совершении уголовных преступлений по признакам состава преступлений ст 162, 365, 366, 397, 399 УК Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

20 марта с.г. следственным судьей Печерского районного суда города Киева удовлетворена жалоба представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины относительно бездеятельности прокурора представленной в интересах адвокатов для защиты их профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности.

Следственный судья, своим постановлением обязал уполномоченное лицо Генеральной прокуратуры Украины внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении на основании заявления ассоциации адвокатов от 31.01.2017 года в соответствии со статьей 214 УПК Украины.

В поданном заявлении ассоциации о совершении уголовного преступления приведен ряд фактов и доказательств умышленного совершения отдельными должностными лицами ГПУ и СБУ Украины противоправных действий, имевших место 28.12.2016 года во время проведения обысков в рабочих помещениях и домовладении двух адвокатов на территории Киевской области.

В действиях таких должностных лиц ГПУ и СБУ Украины содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст 162, 365, 366, 397, 399 УК Украины.

Интересен тот факт, что судья отметил, что обязанность следователя или прокурора не требует оценки этими субъектами заявления (сообщения) на предмет наличия признаков состава преступления для того, чтобы совершить процессуальное действие, заключается во внесении сведений об уголовном правонарушении к ЕРДР. Такие требования не предусматривают осуществления оценки обоснованности заявления или сообщения, а предусматривают только обязанность уполномоченных органов осуществить фиксацию предоставленных лицом сведений об уголовном правонарушении, которые она предоставляет осознанно для реализации соответствующими органами задач уголовного судопроизводства (Правовая позиция изложена в п 1.1. обобщений ВССУ от 23.12.2016 года «О практике рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие органов досудебного расследования или прокурора в ходе досудебного расследования»).

С полным текстом судебного решения можно ознакомиться по ссылке.